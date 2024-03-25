В Боткинскую больницу доставили 13 пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Боткинскую больницу в столице доставили 13 пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле". В основном это пациенты с огнестрельными ранениями, один – с ножевым. Об этом Москве 24 сообщил главврач медучреждения Алексей Шабунин.

По словам главврача, 9 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, еще 4 – в крайне тяжелом. Особенность ранений сегодня в том, продолжил он, что пуля повреждающего действия неправильной формы поражает все, что встречается у нее на пути. У пациентов есть повреждения печени, селезенки, желудка, легкого, позвоночника и таза.

Шабунин также назвал преимущество флагманского центра. Специалист отметил, что часть пациентов доставили вертолетом, – от вертолетной площадки до подачи в операционную всего 3–4 минуты. Также в больнице представлены все направления современной медицины, заключил главврач.

Ранее сообщалось, что РЖД проведут в компании акцию по сдаче крови для пополнения запасов центра ФМБА 26 и 27 марта.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 человека получили ранения.

На следующий день правоохранители задержали четырех подозреваемых в Брянской области, недалеко от российско-украинской границы, а 25 марта Басманный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.