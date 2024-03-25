25 марта, 19:15Происшествия
Фельдшер Артем Комаров рассказал о работе медиков в день теракта в "Крокус Сити Холле"
Фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи московского территориального центра медицины катастроф Артем Комаров был на смене, когда поступило сообщение о теракте в "Крокус Сити Холле" и большом количестве пострадавших.
На месте ЧП вместе с медиком работали еще несколько десятков других бригад скорой помощи. По словам Комарова, медики корректировали работу скорой помощи, фиксировали больных и искали тяжелораненых для госпитализации вертолетом.
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