СК устанавливает организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Следком"

СК России в настоящее время устанавливает организаторов теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба ведомства.

Отчет следственной группы о ходе расследования трагедии заслушал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Ему доложили о проводимых мероприятиях и следственных действиях с обвиняемыми. В частности, следователи добиваются от них информации о деталях подготовки и совершения теракта.

Сотрудники ведомства, помимо установки организаторов террористического акта, также ведут работу по выявлению возможных соучастников преступления. Также в рамках уголовного дела уже назначены и проводятся различные судебные экспертизы.

"Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла", а также детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов", – добавили там.

Трагедия в подмосковном "Крокусе" произошла вечером в пятницу, 22 марта. Перед началом концерта музыкальной группы "Пикник" в помещения ворвались вооруженные оружием люди, которые открыли огонь по посетителям, а потом подожгли зал. В результате погибли как минимум 137 человек, еще 182 пострадали.

Позднее четверых подозреваемых задержали в Брянской области, откуда их привезли обратно в столицу. Суд арестовал их и направил в СИЗО. Окончательная версия следствия о причинах теракта еще не выдвигалась.