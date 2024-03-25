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25 марта, 21:20

Происшествия

Собянин: первая машина скорой помощи прибыла к "Крокус Сити Холлу" за 4 минуты

Фото: AP Photo/Dmitry Serebryakov

Первая машина скорой помощи прибыла к "Крокус Сити Холлу" в день теракта за 4 минуты, заявил Сергей Собянин в ходе совещания с Владимиром Путиным.

"В 20:10 поступил сигнал, и в 20:14 уже первая машина прибыла и оказывала помощь. Всем обратившимся была оперативно оказана амбулаторная помощь", – сказал он.

По словам градоначальника, всего были госпитализированы 94 пострадавших в 14 больниц столицы.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" случился вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В рамках уголовного дела были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Четверых обвиняемых отправили в СИЗО, а позднее суд арестовал еще троих подозреваемых в причастности к теракту. Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек.

Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
мэр Москвыпроисшествия
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