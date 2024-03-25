Что известно об обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный районный суд Москвы в ночь на 25 марта заключил под стражу четверых обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". По последним данным, в нем погибли 137 человек, еще 182 пострадали. Что известно об исполнителях – в материале Москвы 24.

Задержали на границе с Украиной

Фото: Следственный комитет РФ

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". Четверо вооруженных мужчин устроили стрельбу и подожгли здание, в результате чего, по последним данным, погибли 137 человек и еще 182 пострадали.

По факту теракта было возбуждено уголовное дело, всего спецслужбы задержали 11 человек. В том числе четверых исполнителей – граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Их поймали в Брянской области при попытке перейти границу с Украиной.



Владимир Путин президент РФ Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержаны 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.

"Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу", – заявил Путин в своем обращении.

Обвиняемых этапировали в Москву, после чего привезли в Басманный районный суд – уточняется, что все, кроме Мухаммадсобира Файзова, признали свою вину. Исполнители теракта были заключены под стражу до 22 мая, им грозит пожизненное лишение свободы.

В России 24 марта было объявлено днем общенационального траура по погибшим. У стен "Крокус Сити Холла" образовался стихийный мемориал, куда тысячи москвичей приносят цветы и игрушки. Там же вечером 24 марта прошла акция памяти.

"Сам бы сдал его"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Одному из обвиняемых – Далерджону Мирзоеву – 32 года, у него есть жена и четверо детей, выяснилось в суде. В России у мужчины была временная регистрация в Новосибирске, но она истекла. По данным телеграм-канала "RT на русском", до недавнего времени он работал в такси. После задержания изъясняется только через переводчика.

Дальний родственник обвиняемого рассказал "КП-Новосибирск", что Мирзоев вырос в деревне, а из образования у него только оконченная школа. Таксовать, по его словам, обвиняемый начал в Таджикистане, после чего приехал на заработки в Россию.

"В этот раз он решил попробовать поработать в Новосибирске. Мы оформили ему временную прописку. Работал таксистом, спал в нашем доме. Три недели прожил у нас и съехал, а потом куда-то пропал. Мы из новостей узнали, что случилось – я по телевизору это увидел. Соболезную всем погибшим", – рассказал журналистам родственник Мирзоева.

Он отметил, что ничего необычного в поведении обвиняемого не было, а из квартиры Мирзоев съехал в ноябре 2023 года. Мужчина подчеркнул, что после случившегося для него лично обвиняемого "больше нет".





родственник Далерджона Мирзоева У меня уже два дня внутри все дрожит: если бы я знал, что он задумал, сам бы сдал его. Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его!

Второму обвиняемому – Рачабализоду Саидакрами Муродали – 30 лет, у него есть жена и ребенок. Он также общается с судом и правоохранителями через переводчика. Получил неоконченное среднее образование, нигде не работал и заявил в суде, что не помнит, где зарегистрирован в РФ. По данным СМИ, Муродали был прописан в Подольске.

Третьему – Шамсидину Фаридуни – 25 лет, у него есть жена и восьмимесячный ребенок. У мужчины была регистрация в Красногорске, при этом он трудился разнорабочим на паркетной фабрике в Подольске. На кадрах допроса в момент задержания, которые появились в Сети, он рассказал, что за совершение теракта им пообещали 500 тысяч рублей. В соцсетях Фаридуни 23 февраля опубликовал восемь снимков из Стамбула. В том числе свое селфи и кадры, сделанные, предположительно, в мечети Фатих. Кроме того, по данным СМИ, Фаридуни заметили в здании "Крокуса" еще 7 марта – тогда его случайно заснял фотограф, работавший на мероприятии (позднее он же и узнал его на кадре).

Самому молодому – Мухаммадсобиру Файзову – 19. В зал суда его завезли на носилках в присутствии врача, так как он получил ранение при задержании. У него среднее образование, жены и детей нет. В последнее время был зарегистрирован в Ивановской области, а работал в одном из барбершопов города Тейково. На странице барбершопа в соцсетях принесли соболезнования семьям погибших и сообщили, что Файзов уволился оттуда более двух месяцев назад и уехал в другой город.

Сотрудница соседнего с парикмахерской магазина Дарья в беседе с РИА Новости рассказала, что не раз видела обвиняемого, но никогда с ним не говорила.

"Обыкновенный. Туда-сюда ходил. Ни с кем особо не общался. Его не видно, не слышно было", – сказала она.

Продавец другого магазина Алексей сообщил журналистам, что сам барбершоп появился недавно, и Файзов был одним из первых его сотрудников.





Алексей продавец магазина рядом с барбершопом, где работал Мухаммадсобир Файзов Обычный человек, ничего сверхъестественного. Подстригать – подстригает. Мой сын у него три раза стригся, все хорошо, все замечательно, все довольны. А чтобы подумать, что он мог что-то такое сделать... не подумаешь.

Кроме того, узнал Файзова и охранник ТЦ, который находится напротив барбершопа. По его мнению, мужчина вел себя спокойно и в нем никак нельзя было заподозрить способность совершить то, в чем его обвиняют.