Один из обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" публиковал фото из Стамбула

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Шамсидин Фаридуни, обвиняемый в теракте в "Крокус Сити Холле", 23 февраля публиковал фотографии из Стамбула в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Фаридуни опубликовал в один день восемь публикаций, среди которых у большинства указана геолокация "Аксарай, Стамбул". Среди опубликованных им изображений есть фото обвиняемого, и фотографии, предположительно, мечети Фатих.

Ранее Басманный суд Москвы заключил Фаридуни и еще троих подозреваемых, обвиняемых в теракте в "Крокусе", под стражу до 22 мая.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины открыли стрельбу по людям, а затем подожгли концертный зал.

Число погибших достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы.

