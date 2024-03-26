26 марта, 11:55Общество
Проявивших героизм в "Крокус Сити Холле" людей наградят в Госдуме 27 марта
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Людей, который проявили героизм при спасении людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", наградят в Госдуме 27 марта. Об этом сообщил депутат ГД Александр Демин из партии "Новые люди", передает РИА Новости.
Демин рассказал, что мужчина по имени Михаил обезвредил террориста и спас десятки жизней, а подростки Ислам Халилов, Артем Донсков, Артем Филимонов помогали людям эвакуироваться.
"Они настоящие герои, и их будут награждать в Госдуме 27 марта", – отметил политик.
Ранее детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова подтвердила информацию о награждении в школе подростков Ислама Халилова и Артема Донскова за спасение людей в "Крокус Сити Холле". Она сказала, что мальчики совершили героический поступок вопреки испытываемому, по их словам, страху.
Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, когда вооруженные террористы стали стрелять по посетителям, а затем подожгли здание. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, еще 182 пострадали.
Позже правоохранители задержали 11 человек, в том числе четырех исполнителей теракта, которых 25 марта отправили в СИЗО до 22 мая 2024 года. Вечером того же дня суд арестовал еще троих фигурантов уголовного дела, которые пробудут под стражей так же до 22 мая.
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