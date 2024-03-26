Проявивших героизм в "Крокус Сити Холле" людей наградят в Госдуме 27 марта

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Людей, который проявили героизм при спасении людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", наградят в Госдуме 27 марта. Об этом сообщил депутат ГД Александр Демин из партии "Новые люди", передает РИА Новости.

Демин рассказал, что мужчина по имени Михаил обезвредил террориста и спас десятки жизней, а подростки Ислам Халилов, Артем Донсков, Артем Филимонов помогали людям эвакуироваться.

"Они настоящие герои, и их будут награждать в Госдуме 27 марта", – отметил политик.

Ранее детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова подтвердила информацию о награждении в школе подростков Ислама Халилова и Артема Донскова за спасение людей в "Крокус Сити Холле". Она сказала, что мальчики совершили героический поступок вопреки испытываемому, по их словам, страху.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, когда вооруженные террористы стали стрелять по посетителям, а затем подожгли здание. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, еще 182 пострадали.

Позже правоохранители задержали 11 человек, в том числе четырех исполнителей теракта, которых 25 марта отправили в СИЗО до 22 мая 2024 года. Вечером того же дня суд арестовал еще троих фигурантов уголовного дела, которые пробудут под стражей так же до 22 мая.