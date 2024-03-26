СК попросил суд арестовать восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российский Следственный комитет попросил суд отправить в СИЗО восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство СК об аресте Касимова Алишера Хатамовича, подозреваемого в нападении на "Крокус Сити Холл", – говорится в сообщении.

Теракт произошел вечером 22 марта. Злоумышленники открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание.

Общее число погибших в "Крокусе" составляет 139 человек. При этом число пострадавших достигло 182 человек.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей теракта, которых отправили в СИЗО до 22 мая.

Позже суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте. Суд заключил под стражу до 22 мая 2024 года Исраила Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова.