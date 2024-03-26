Захарова иронично высказалась о заявлении госдепа насчет непричастности Киева к теракту

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госдепа США относительно теракта в "Крокус Сити Холле". Свое мнение она выразила в телеграм-канале.

Дипломат процитировала заявление представителя госдепартамента США о теракте в "Крокусе". Тот сообщил, что "никакого участия Украины в теракте в "Крокусе" не было, и точка".

"Не было, и точка" – новая форма доказательной базы, пришедшая на смену "хайли-лайкли", – высказалась Захарова.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби также заявил, что в США считают, что ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) является ответственной за теракт в "Крокусе". Он уточнил, что спецслужбы США продолжают следить за деятельностью организации.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар в здании.

На данный момент число погибших составляет 137, а еще 182 человека пострадали.