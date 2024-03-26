00:02Политика
Захарова иронично высказалась о заявлении госдепа насчет непричастности Киева к теракту
Фото: vk.com/mid
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госдепа США относительно теракта в "Крокус Сити Холле". Свое мнение она выразила в телеграм-канале.
Дипломат процитировала заявление представителя госдепартамента США о теракте в "Крокусе". Тот сообщил, что "никакого участия Украины в теракте в "Крокусе" не было, и точка".
"Не было, и точка" – новая форма доказательной базы, пришедшая на смену "хайли-лайкли", – высказалась Захарова.
Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби также заявил, что в США считают, что ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) является ответственной за теракт в "Крокусе". Он уточнил, что спецслужбы США продолжают следить за деятельностью организации.
Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар в здании.
На данный момент число погибших составляет 137, а еще 182 человека пострадали.
Председатель СК РФ заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта