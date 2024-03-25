США не планируют помогать России после теракта в "Крокус Сити Холле"

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США не собираются оказывать властям России помощь в сфере безопасности после произошедшего в "Крокус Сити Холле" теракта. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Кроме того, он высказал предположение, что ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) является ответственной за произошедшее в "Крокусе". При этом Кирби уточнил, что спецслужбы США продолжают следить за деятельностью организации. Именно это, как утверждает представитель Белого дома, позволило выслать российской стороне предупреждение.

Ранее глава МВД Германии Нанси Фазер заявила, что ИГ после теракта в "Крокус Сити Холле" представляет большую угрозу для страны. Она отметила, что опасность исламистского терроризма остается острой, самая большая угроза в ФРГ исходит от ИГ.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар в здании.

На данный момент число погибших составляет 137, а еще 182 человека пострадали.

В общей сложности ФСБ задержала 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их заключили в СИЗО до 22 мая.

Спустя время арестовали еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Суд заключил под стражу до 22 мая 2024 года Исраила Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова.

