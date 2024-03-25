Предприниматели РФ оказывают поддержку пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Предприниматели помогают пострадавшим в теракте в "Крокусе" и их родственникам. Многие авиаперевозчики заявили о готовности предоставить бесплатные билеты в Москву и из Москвы всем пострадавшим в теракте и их близким. Многие отельеры сообщили о возможности бесплатного размещения, а банки списывают непогашенные кредиты.

Одним из первых, кто стал оказывать помощь, – столичный агрегатор такси. В вечер пятницы, 22 марта, все поездки из района "Крокус Сити Холла" были бесплатными.

Рестораторы и ряд торговых сетей приняли решение направить доходы, полученные 23 и 24 марта, в фонд помощи пострадавшим во время трагедии. К акции уже присоединились "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Диски", "Азбука Вкуса", "Мясновъ", "ВкусВилл", "М.Видео", "Эльдорадо", RESTart Vasilchuk Brothers, Pinskiy&Co, рестораны Сергея Миронова.

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