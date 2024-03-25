Суд арестовал шестого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы заключил под стражу шестого обвиняемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".

Заседание проводилось в закрытом формате. В результате суд принял решение арестовать Исраила Исломова до 22 мая 2024 года в связи с преступлением, совершенным по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, а после устроили пожар.

На данный момент известно, что количество погибших составило 137 человек, а еще 182 пострадали.

В общей сложности ФСБ задержала 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их заключили в СИЗО до 22 мая.

Также СК РФ потребовал арестовать еще троих фигурантов. По версии следствия, Аминчон Исломов вступил в преступную группу не позднее января 2024 года, а его брат Диловар Исломов – не позднее 11 марта.

Суд уже арестовал пятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Диловара Исломова. Его также заключили под стражу до 22 мая 2024 года.