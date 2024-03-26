14-летний Артем Филимонов вывел толпу людей из горящего "Крокус Сити Холла"

22 марта в "Крокус Сити Холле" должен был состояться концерт группы "Пикник". В этот день 14-летний Артем Филимонов работал в концертном зале гардеробщиком.

Когда на здание напали террористы, в гардероб нахлынула толпа напуганных людей, но юный москвич не растерялся и вывел всех, кто оказался рядом, в безопасное место. Собраться в стрессовой ситуации ему помог инструктаж, который ранее проводили со всеми сотрудниками.

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