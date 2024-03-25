Почти миллиард рублей собрали семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Более 1 миллиарда рублей удалось собрать движению "Мы вместе" на помощь родственникам погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после происшествия.

Также она уточнила, что после трагедии беззаявительно назначено 22 пенсии в связи с потерей кормильца, из них – 19 страховые и три социальные. По ее словам, выплата будет направлена оперативно, когда властям предоставят конкретные банковские реквизиты.

Между тем, как утверждает Голикова, семьям погибших будет единовременно выплачено по 3 миллиона рублей, пострадавшим, которые на данный момент находятся на лечении в стационарах – по 1 миллиону рублей, а на амбулаторном – по 500 тысяч рублей.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар.

В общей сложности ФСБ задержала 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их отправили в СИЗО до 22 мая.

Спустя время суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Суд заключил под стражу до 22 мая 2024 года Исраила Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова.

По последним данным, количество погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 139. При этом число пострадавших достигло 182 человек.

