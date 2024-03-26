Москвичей предупредили о новой схеме мошеннического обмана

Мошенники начали использовать новую схему обмана москвичей. Теперь злоумышленники маскируются под крупных операторов связи.

Преступники рассылают push-уведомления для подтверждения паспортных данных по ссылке, которая якобы ведет на сайт оператора и портал госуслуг. Там пользователей просят ввести логин и пароль к своему личному кабинету. Таким образом мошенники получают данные доступа к госуслугам и информацию об абоненте.

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