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25 марта, 21:45

Происшествия

Спасатели ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле"

Спасатели ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле"

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Спасатели ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле". На месте почти завершен разбор завалов. Площадь обрушения крыши концертного зала составила 7 тысяч квадратных метров, а площадь возгорания достигала 13 тысяч.

Сейчас на месте трагедии посменно работают сотни специалистов: спасатели, кинологи и строители. По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Московской области Дмитрия Киселева, сейчас работы сосредоточены на разборе конструкций и завалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоЕкатерина Фоменко
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