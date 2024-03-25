Спасатели ликвидировали последствия пожара в "Крокус Сити Холле". На месте почти завершен разбор завалов. Площадь обрушения крыши концертного зала составила 7 тысяч квадратных метров, а площадь возгорания достигала 13 тысяч.

Сейчас на месте трагедии посменно работают сотни специалистов: спасатели, кинологи и строители. По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Московской области Дмитрия Киселева, сейчас работы сосредоточены на разборе конструкций и завалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

