Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что в своей телеграмме российскому президенту Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также подчеркнул, что КНДР выступает против любых форм терроризма.

Ранее сообщалось, что президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в послании к Владимиру Путину осудил теракт в "Крокус Сити Холле", а также выразил соболезнования в связи с трагедией.

До этого власти Никарагуа решили объявить 24 марта днем траура в знак солидарности с гражданами РФ в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Террористы попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям.

По последним данным, погибли 133 человека, еще более 140 граждан получили травмы. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Сейчас четверо подозреваемых в теракте, которых задержали в Брянской области, находятся в СК в Москве, их допрашивают.

Минута молчания в память о погибших при теракте прошла перед футбольным матчем в Белграде