03:26Политика
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Уточняется, что в своей телеграмме российскому президенту Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также подчеркнул, что КНДР выступает против любых форм терроризма.
Ранее сообщалось, что президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в послании к Владимиру Путину осудил теракт в "Крокус Сити Холле", а также выразил соболезнования в связи с трагедией.
До этого власти Никарагуа решили объявить 24 марта днем траура в знак солидарности с гражданами РФ в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл".
Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Террористы попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям.
По последним данным, погибли 133 человека, еще более 140 граждан получили травмы. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Сейчас четверо подозреваемых в теракте, которых задержали в Брянской области, находятся в СК в Москве, их допрашивают.
Минута молчания в память о погибших при теракте прошла перед футбольным матчем в Белграде
Читайте также
- Компания-владелец "Крокус Сити Холла" сообщила, что площадка будет восстановлена
- Контакты России и США по борьбе с терроризмом разрушены – посол Антонов