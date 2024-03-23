23 марта, 22:09Политика
Президент ЦАР в послании к Путину осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в послании к Владимиру Путину осудил теракт в "Крокус Сити Холле". Соответствующее письмо лидера ЦАР опубликовано в телеграм-канале МИД РФ.
"Глава ЦАР решительным образом осудил этот трусливый теракт, направленный против миролюбивого народа Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.
В послании Путину Туадера выразил соболезнования в связи с трагедией.
Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, а после – пожар. Накануне там должен был состояться концерт группы "Пикник".
Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.
По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.
Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.
24 марта в России объявили днем общенационального траура. В связи с терактом в регионах отменили массовые мероприятия.
Более 6 тыс человек сегодня пришли в центры крови в Москве и Подмосковье 23 марта
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