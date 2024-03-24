Контакты России и США по борьбе с терроризмом разрушены – посол Антонов

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Контакты между Россией и Соединенными Штатами по борьбе с терроризмом разрушены, причем не по вине Москвы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Всегда напоминал американцам о том, что наш президент был первым, кто в 2001 году протянул руку американцам и заявил о готовности оказать помощь. И кое-что получалось, получалось. И не по нашей вине все это на сегодняшний день разрушено", – цитирует дипломата РИА Новости.

Антонов сообщил, что российская дипмиссия не получала никаких уведомлений от США на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве. Кроме того, представители администрации США не контактировали с посольством и после произошедшего теракта в "Крокус Сити Холле".

Комментируя заявления Белого дома о причастности к теракту группировки "Исламское государство" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), посол отметил, что на данный момент нельзя спешить с такими выводами.

"Российские компетентные органы разберутся в том, кто организовал этот террористический акт. Я думаю, что спешить с выводами сегодня не нужно. Такая работа, она требует тишины", – добавил Антонов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. Сейчас четверо исполнителей теракта находятся в СК на допросе.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В регионах отменили массовые мероприятия.

Число пострадавших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 140 человек