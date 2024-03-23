23 марта, 16:52Политика
Путин заявил, что для устроивших теракт в "Крокусе" было подготовлено "окно" на Украине
Фото: kremlin.ru
Террористы, которые устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле", двинулись в сторону Украины, где им подготовили "окно" для перехода границы. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к россиянам после происшествия в Подмосковье.
Он уточнил, что всех четверых исполнителей теракта нашли и задержали.
Произошедшее в "Крокусе" президент РФ назвал кровавым и варварским терактом. По его словам, случившееся – целенаправленное массовое убийство.
Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.
После в здании возник пожар, который спустя время локализовали. Однако огонь полностью уничтожил концертный зал.
В результате, по последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. При этом ранее главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.
В связи с произошедшим в России объявили 24 марта Днем общенационального траура.
По этому делу ФСБ задержала 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле". Там рассказали, что подозреваемые тщательно спланировали теракт: они заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли огонь по людям в "Крокусе", а после намеревались перейти российско-украинскую границу. Один из задержанных признался, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей.
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