Найден участник группы "Пикник", с которым потеряли связь после теракта в "Крокусе" – СМИ

Фото: vk.com/Группа "Пикник"/Полина Пендина

Участник группы "Пикник", с которым музыканты потеряли связь после теракта в "Крокус Сити Холле", смог покинуть здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, в настоящее время он находится в безопасном месте.

"Он жив-здоров, пытаемся его отправить из Москвы в Питер", – уточнил собеседник агентства.

Источник пояснил, что потерявшийся участник группы был заведующим постановочной частью. Во время стрельбы он якобы сидел в гримерке вместе с саксофонистом, а после они "как-то через подвалы" вышли наружу.

Сейчас участник коллектива находится в гостинице и ждет возможности уехать домой.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

В тот вечер в здании должен был пройти концерт группы "Пикник". Сначала сообщалось, что никто из коллектива не пострадал, однако позже их концертный директор уточнил, что на связь не выходит один из участников.

После стрельбы в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".

В результате, по данным главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, погибли минимум 143 человека. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

ФСБ задержала 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле". Там рассказали, что подозреваемые тщательно спланировали теракт: они заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли огонь по людям в "Крокусе", а после намеревались перейти российско-украинскую границу. Один из задержанных признался, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей.

В связи с произошедшим Владимир Путин объявил 24 марта Днем общенационального траура.



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