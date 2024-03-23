СК опубликовал новое видео с места трагедии в "Крокус Сити Холле"

Следственный комитет опубликовал новое видео с места теракта в "Крокус Сити Холле". На кадрах показана работа сотрудников различных ведомств как снаружи здания, так и внутри.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".

В результате, по данным главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, погибли минимум 143 человека. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. ФСБ задержала 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

В Федеральной службе безопасности рассказали, что подозреваемые тщательно спланировали теракт: они заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли огонь по людям в "Крокусе", а после намеревались перейти российско-украинскую границу. Один из задержанных признался, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей.

Сергей Собянин заявил, что Москва вместе с областью выплатит денежные компенсации пострадавшим в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Власти также помогут в организации похорон.



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