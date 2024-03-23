23 марта, 15:39Происшествия
СК опубликовал новое видео с места трагедии в "Крокус Сити Холле"
Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.
Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".
В результате, по данным главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, погибли минимум 143 человека. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. ФСБ задержала 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".
В Федеральной службе безопасности рассказали, что подозреваемые тщательно спланировали теракт: они заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли огонь по людям в "Крокусе", а после намеревались перейти российско-украинскую границу. Один из задержанных признался, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей.
Сергей Собянин заявил, что Москва вместе с областью выплатит денежные компенсации пострадавшим в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Власти также помогут в организации похорон.
Теракт в "Крокусе" стал крупнейшим в Москве за последние 20 лет
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