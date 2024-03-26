Москвичам рассказали о работе спасателей и сотрудников "Крокуса" во время теракта

Во время нападения на "Крокус Сити Холл" 22 марта 14-летний Артем Филимонов координировал толпу и помогал людям выбраться из здания. В тот вечер он быстро вспомнил инструктаж и помог сориентироваться тем, кто находился рядом.

Кроме того, помимо сотрудников экстренных служб, на месте ЧП работал и студент колледжа Никита Цапулин. Он помогал московским пожарным устанавливать ночное освещение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.