Москвичам рассказали о работе спасателей и сотрудников "Крокуса" во время теракта

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26 марта, 07:15

Происшествия

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Во время нападения на "Крокус Сити Холл" 22 марта 14-летний Артем Филимонов координировал толпу и помогал людям выбраться из здания. В тот вечер он быстро вспомнил инструктаж и помог сориентироваться тем, кто находился рядом.

Кроме того, помимо сотрудников экстренных служб, на месте ЧП работал и студент колледжа Никита Цапулин. Он помогал московским пожарным устанавливать ночное освещение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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