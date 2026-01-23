Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

На место ЧП прибыли сотрудники городских оперативных служб. Обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших уточняются.

Движение в сторону области затруднено на 5,3 километра. В связи с этим водителей призвали искать пути объезда.

Ранее в подмосковных Люберцах загорелся частный дом. ЧП произошло в СНТ "Зеленая Зона". По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Распространение огня на соседние дома предотвращено.

