16 января, 07:19

Происшествия

Два человека погибли при пожаре на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека погибли в результате пожара в квартире на улице Корнейчука в Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Погибшие – мужчина и женщина 1961 и 1960 годов рождения. Предварительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Более точные обстоятельства установит пожарно-техническая экспертиза.

Ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара находятся на контроле в Бутырской межрайонной прокуратуре.

Ранее крупное возгорание произошло в неэксплуатируемом одноэтажном здании на севере Москвы. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, огонь охватил крышу здания. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

Еще один пожар вспыхнул до этого на востоке Москвы: возгорание зафиксировали на кровле одноэтажного автосервиса на улице Большой Косинской. В скором времени огнеборцы ликвидировали пожар. На месте ЧП работали более 70 сотрудников и 19 единиц спецтехники.

В Раменском загорелся автосервис на Северном шоссе

происшествияпожаргород

