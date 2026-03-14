Актриса Людмила Аринина умерла в возрасте 99 лет

В возрасте 99 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина, сообщили в телеграм-канале театра "Мастерская Петра Фоменко".

"Она ушла тихо, как и жила последние годы – затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами", – указано в сообщении.

Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское под Саратовом. Во время Великой Отечественной войны ее семья переехала в Ташкент, а в 1944 году она уехала в Москву и поступила в ГИТИС.

В возрасте 41 года Аринина дебютировала в кино. За свою жизнь она сыграла более чем в 100 фильмах. В 1976 году она получила звание Заслуженной артистки РСФСР.

Она исполнила роли в таких фильмах, как "На всю оставшуюся жизнь", "Почти смешная история", "Гостья из будущего", "Марш Турецкого" и других.

В 1999 году она пошла в труппу "Мастерская Петра Фоменко", где прослужила до 2006 года. Она играла в спектаклях "Варвары", "Война и мир. Начало романа", "Три сестры" и многих других.

"Спасибо вам, Людмила Михайловна, за эту лeгкость, за мудрость и за тот самый свет, которым вы делились со зрителями и с коллегами до самого конца. Светлая память", – заключили в театре.

Причиной смерти стало слабое сердце в силу возраста, сообщили РИА Новости в окружении актрисы. Отмечается, что у артистки не было серьезных заболеваний.

Прощание и похороны пройдут в закрытом формате, рассказал ТАСС директор театра "Мастерская Петра Фоменко", заслуженный деятель искусств РФ Андрей Воробьев.

Он отметил, что такое желание актриса выразила в своем завещании. Кроме того, ее родственники не хотели бы раскрывать информацию о дате и месте погребения.

