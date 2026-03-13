13 марта, 15:45

Культура

Умерла актриса из "Аббатства Даунтон" Джейн Лапотер

Фото: Colin McPherson/Corbis via Getty Images

Британская актриса Джейн Лапотер умерла 5 марта в окружении близких. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Королевскую шекспировскую труппу.

Известно, что в январе 2000 года Лапотер перенесла инсульт, а в 2001-м у нее произошло внутримозговое кровоизлияние. К нормальной жизни Лапотер, по собственным словам, вернулась лишь к 2009 году.

В некрологе представители труппы назвали ее почетным членом и выдающейся актрисой.

Лапотер родилась 26 декабря 1944 года в Ипсвиче. Театральная карьера актрисы началась в 1965 году в "Олд Вик" в Бристоле, в 1970-м она стала одной из основательниц театра "Янг Вик".

Одной из ее ключевых работ стала главная роль в спектакле "Пиаф", за нее Лапотер получила премии Оливье и "Тони". Также Лапотер была награждена орденом Британской империи.

Актриса дебютировала в кино и на телевидении в 1968 году – ее работой стал сериал "Шерлок Холмс". Зрителям она известна по сериалам "Корона" и "Аббатство Даунтон".

