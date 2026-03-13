Умер эстонский режиссер Пеэтер Симм, работавший с Тарковским

Умер ссоветский и эстонский режиссер Пеэтер Симм, сотрудничавший с Андреем Тарковским. Ему было 73 года, сообщает портал Delfi.

Уточняется, что в последние годы режиссер болел раком.

Симм родился в 1953 году. В юности он работал помощником режиссера на студии "Таллинфильм". Свой первый полнометражный фильм "Что посеешь..." Симм снял в 1981 году. Эта картина признана одной из знаковых работ для эстонского кинематографа.

Вместе с двумя коллегами – режиссером Пеэтером Урбла и оператором Арво Ихо – Симм сформировал творческое трио. В 1977 году они сняли киноальманах "Гадание на ромашке", в работе над которым принял участие Андрей Тарковский.

Кроме того, в фильмографии Симма значится свыше десяти документальных лент. Режиссер также поставил несколько спектаклей для театра.