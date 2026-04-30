Новая скульптура с подписью Бэнкси появилась в Лондоне

Новая предполагаемая работа уличного художника Бэнкси появилась на пьедестале на площади Ватерлоо в центре Лондона. Об этом сообщает РИА Новости.

Скульптура изображает мужчину в деловом костюме, который шагает к краю постамента с закрывающим ему обзор с флагом. На задней стороне пьедестала выгравирована фирменная подпись художника.

Сам Бэнкси о новой работе пока не сообщил. Первое время скульптура открыто стояла на площади, однако позже вокруг нее появилось временное ограждение.

Художник наиболее известен своими муралами, однако несколько раз создавал скульптуры. Например, в 2004 году Бэнкси установил скульптуру под названием "Пьяница" в центре Лондона.

Ранее СМИ установили личность Бэнкси – им оказался уроженец Бристоля, британец Робин Ганнингем, который спустя некоторое время сменил имя на Дэвид Джонс.

При этом Бэнкси до сих пор является художником-загадкой. Его работы зачастую нацелены против политики, войны, капитализма и морализаторства. Творения Бэнкси не раз продавались за шестизначные суммы.