Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 11:17

Культура
Главная / Новости /

Reuters: личность анонимного художника Бэнкси установлена

Установлена личность художника Бэнкси – СМИ

Фото: AP Photo/Invision/Chris Pizzello

Личность художника Бэнкси установлена. Им оказался уроженец Бристоля, британец Робин Ганнингем, который спустя некоторые время сменил имя на Дэвид Джонс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственное расследование.

По данным издания, в 2008 году бывший менеджер художника Стив Лазаридес помог своему подопечному сменить имя. Такое решение было принято после нескольких материалов, опубликованных британскими СМИ, которые хотели установить личность Бэнкси с помощью данных, представленных в открытом доступе.

Новое имя художника было выявлено с помощью публичных сведений, появившихся после поездки Бэнкси с другим художником, а также одним из основателей группы Massive Attack Робертом Дель Наи на Украину в ноябре 2022 года.

Предварительно, художник мог выбрать такое имя из-за его распространенности в Британии. Например, Дэвид Джонс – настоящее имя британского рок-музыканта Дэвида Боуи.

Бэнкси до сих пор является художником-загадкой, который изменил представление людей об уличном искусстве. Его работы зачастую нацелены против политики, войны, капитализма и морализаторства. На них охотятся журналисты, фотографы, вандалы, критики и коллекционеры. Творения мастера не раз продавались за шестизначные суммы.

Ранее работа Бэнкси появилась на стене Королевского суда в Лондоне. На рисунке изображен судья в традиционном парике и мантии, который бьет лежащего протестующего молотком. Также виднеются следы крови.

Позже сотрудники службы безопасности суда закрыли граффити при помощи пластиковых щитов и металлического ограждения, а также выставили охранников.

культураза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика