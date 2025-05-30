Британский художник Бэнкси представил новую работу, скрыв ее местонахождение

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Banksy

Британский уличный художник Бэнкси представил новую работу, скрыв при этом ее местонахождение. Рисунок он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

На размещенном в Сети снимке заметна бежевая стена, на которой изображен маяк, а также фраза: "Я хочу быть тем, что вы видите во мне". Кроме того, на тротуаре художник сделал искусственную тень от стоящего рядом столба, которая формирует иллюзию, будто сам маяк является всего лишь отражением одного из элементов городского декора.

На втором снимке представлен уже общий план стены, на фоне которой двое прохожих выгуливают собак. При этом место, где находится этот рисунок, художник не раскрывает.

Однако пользователи считают, что рисунок Бэнкси расположен во французском Марселе.

Ранее четвертая картина Бэнкси из новой серии была украдена на юге Лондона. Это произошло спустя час после того, как художник рассказал о ее появлении в соцсетях. Граффити в виде воющего на небо волка появилось на спутниковой антенне на крыше здания в Пекхэме.

