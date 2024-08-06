06 августа, 15:24Культура
Бэнкси нарисовал новую работу
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/banksy
Уличный художник Бэнкси нарисовал новую работу на стене здания на юго-западе Лондона, сообщает "Газета.ру".
На граффити изображен горный козел, который стоит на обрушивающемся утесе. Рисунок появился на стене в Ричмонде неподалеку от Ботанических садов Кью.
Сам художник подтвердил подлинность этой работы, опубликовав в своих соцсетях изображение. При этом комментировать публикацию Бэнкси не стал.
В последний раз о новой работе Бэнкси сообщалось в марте. Тогда художник посвятил свою работу деревьям.
Ранее сообщалось, что один из последователей Бэнкси повторил знаменитую работу художника, на которой изображена девочка с воздушным шаром. Граффити появилось на смотровой площадке в башне "Федерация".
Один из последователей Бэнкси повторил знаменитую работу художника на башне "Федерация"