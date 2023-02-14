Уличный художник Бэнкси презентовал новое граффити по случаю Дня святого Валентина

Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/banksy

Новое граффити на тему домашнего насилия представил британский уличный художник Бэнкси в День святого Валентина. Граффити нарисовано на доме в южном английском городе Маргит. Фотографию работы "Тушь на День святого Валентина" художник опубликовал в соцсетях.

На рисунке изображена женщина в переднике и резиновых перчатках, которая вступила в конфликт со своим мужем на кухне. На ее лице виден синяк. Видимость ссоры придает рядом стоящий холодильник, из которого торчат ноги мужчины и перевернутый стул. Вся композиция указывает на склоку с дракой между супругами.

Бэнкси получил известность в середине 2000-х годов. В его граффити часто наблюдается сатира и черный юмор на злобу дня. Работы автора известны на весь мир. Еще больший интерес к художнику привлекает то, что его личность до сих пор не раскрыта. Никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно, как он выглядит и как его зовут на самом деле.

Ранее сообщалось, что один из последователей Бэнкси повторил знаменитую работу художника, на которой изображена девочка с воздушным шаром. Граффити появилось на смотровой площадке в башне "Федерация".

Один из последователей Бэнкси повторил знаменитую работу художника на башне "Федерация"

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