Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Санкт-Петербурге

Активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси. Случилось этой в Санкт-Петербурге на экспозиции по мотивам творчества художника. А своей "жертвой" две молодые девушки выбрали реплику картины, где изображена Венера после ринопластики.

С криками "Стоп косметика" они выплеснули на нее крем из полулитровых пластиковых банок. В результате пострадала и рама, и холст, который не был защищен стеклом.

Как уточнили устроители выставки, с девушками договорились, что они добровольно возместят нанесенный ущерб после того, как экспертиза определит его размер.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.