Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центр организации дорожного движения призвал москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт в связи с высокой загруженностью столичных дорог. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ЦОДД, в настоящее время заторы в столице достигли 9 баллов из-за большого количества снега на проезжей части, общего снижения скорости трафика, мелких ДТП и застрявших фур на эстакадах и МКАД.

"В течение дня просим отказаться от поездок на личном транспорте – так коммунальные службы быстрее почистят дороги. Для поездок используйте метро, МЦК, МЦД", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заторы в настоящее время наблюдаются на основных трассах по направлению в центр города, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. Наиболее сложная ситуация отмечается на Ярославском шоссе, где средняя скорость движения составляет 11 километров в час, на Каширском шоссе (15 километров в час) и на шоссе Энтузиастов (24 километра в час).

В департаменте пояснили, что за ситуацией на столичных дорогах круглосуточно следит ситуационный центр ЦОДД.

"На дорогах дежурит 21 экипаж дорожного патруля ЦОДД, оборудованные всем необходимым для оперативной помощи автомобилистам во время непогоды", – добавили в Дептрансе.

В ночь с 13 на 14 декабря в Москве выпало 11 миллиметров осадков в виде снега, что составляет порядка 20% от месячной нормы. С субботы же в столице выпало уже более 90% месячной нормы осадков.

В связи с большим количеством снега утром 14 декабря заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов. Отмечалось, что на некоторых участках МКАД застряли грузовики, которые не могут заехать на подъем.

На фоне непогоды городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы. Ведется постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, осуществляется противогололедная обработка и очистка дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств.

В Дептрансе москвичей призвали пользоваться общественным транспортом, поскольку это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Из-за сильного снегопада в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение продлится до 09:00 среды. Также в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. В Москве он продлится до 14:00 14 декабря.

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, снегопады в Москве будут сохраняться практически до конца недели. Небольшой перерыв ожидается в воскресенье, 18 декабря.

"Утро": затор образовался на Ярославском шоссе

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