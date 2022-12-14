Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дептранс Москвы призвал москвичей воспользоваться городским транспортом из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Движение на дорогах города осложнено. На некоторых участках МКАД стоят грузовики, которые не могут заехать на подъем. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", – указано в сообщении.

Уточняется, что движение в сторону центра Москвы затруднено на:



шоссе Энтузиастов;

МКАД;

Щелковском шоссе;

Волгоградском проспекте;

Варшавском шоссе.

Дептранс Москвы просит москвичей в течение дня использовать общественный транспорт. В ведомстве уточняют, что это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города.

Кроме того, автомобилистов призвали быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим и дистанцию. Особенно внимательными водителям стоит быть на съездах с мостов и эстакад, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве за ночь выпало около 20% месячной нормы осадков. С субботы в столице выпало уже более 90% месячной нормы осадков.



Москвичам рассказали о ситуации с движением в городе из-за непогоды

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!