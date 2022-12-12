Синоптик предупредил о сильных осадках на всей европейской части России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На всей европейской территории России в первой половине недели прогнозируются сильные осадки, предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, в Вологодской, Псковской и Новгородской областях ожидается метель с сильными порывами ветра, уточнил метеоролог. В Татарстане в ближайшие дни ожидаются сильный дождь и мокрый снег, в Крыму – сильный дождь.

В Смоленской, Ярославской, Владимирской, Брянской, Калужской, Ивановской, Курской и Орловской областях прогнозируются дождь и ветер, в Пермском крае – сильный снег.

"Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость, также из-за непогоды будут сужаться дороги", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В Москве в понедельник, 12 декабря, ожидается тропический дождь. Как рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в столице выпадет 23–33 миллиметра осадков, что составит 40–60% месячной нормы.

Из-за этого снежный покров уменьшится почти в три раза.



В Москве выпала четверть месячной нормы осадков

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