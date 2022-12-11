Синоптик предупредил о по-октябрьски теплом 12 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 12 октября, в Москве ожидается температура воздуха 2…5 градусов, что соответствует показателям конца октября – начале ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Он пояснил, что такие температуры выше нормы на шесть градусов.

Вильфанд отметил, что уже на следующий день, 13 декабря, столбики термометров опустятся до -2…2 градусов. По его словам, в понедельник и вторник ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 12 декабря в Москве ожидается тропический дождь. По его словам, в столице выпадет 23–33 миллиметра осадков, что составит 40–60% месячной нормы. Из-за этого снежный покров уменьшится почти в три раза.



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