Москвичей предупредили о сильных осадках и гололеде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве ожидаются сильные, а местами очень сильные осадки в виде мокрого снега, дождя и ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным министерства, непогода, которая началась из-за перемещения теплого атмосферного фронта с юга на север, продлится до 09:00 понедельника, 12 декабря.

В МЧС также предупредили о гололеде, налипании мокрого снега и гололедицы на дорогах. В столице также будет дуть ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию между транспортом. Кроме того, водителям посоветовали избегать резких маневров и не парковать машины возле деревьев.

Жителей и гостей столицы призвали быть внимательным и осторожными.

Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 13 декабря.

Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в течение дня 10 декабря выпало от 6 до 9 миллиметров осадков. Так, на базовой метеостанции Москвы ВДНХ в осадкомеры попало 8 миллиметров небесной влаги, в ТиНАО – 12 миллиметров осадков.



Москвичам показали, как снегоуборочная техника устраняет последствия снегопала

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!