Прокуратура проведет проверку в связи с отменой рейсов в аэропортах Москвы из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичная транспортная прокуратура поведет проверку после отмены и задержек рейсов в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в аэропортах столицы задержали более 50 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий, еще шесть отменили.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах московского авиаузла по причине неблагоприятных метеоусловий", – отмечается в публикации.

Прокуратура проверит, были ли соблюдены права пассажиров на фоне отмены и задержек рейсов, оказаны ли им необходимые в таких ситуациях услуги.

Если будут обнаружены какие-либо нарушения, прокуратура применит соответствующие меры, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада. В уборке задействована роторная и другая техника, средства малой механизации, бригады дворников.

Для помощи водителям грузовиков организовано дежурство тягачей. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ и другим.

Гидрометцентр из-за непогоды объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности до 13:00 понедельника, 12 декабря.

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