Не менее 30 рейсов задержаны и 7 отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не менее 30 рейсов задержаны и семь отменены в трех столичных аэропортах вечером в субботу из-за снегопада. Это следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

Во Внуково задержаны 15 рейсов, еще 7 отменены. В Домодедово задержали семь рейсов, в Шереметьево – восемь рейсов.

Во Внуково сообщили Агентству "Москва", что авиагавань готова принимать самолеты, перенаправленные из других аэропортов из-за неблагоприятных погодных условий.

В течение дня в субботу в столице выпало от 6 до 9 миллиметров осадков. По словам синоптиков, снегопад продлится еще 3–5 часов, после чего существенно ослабеет.

Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада. В уборке задействована роторная и другая техника, средства малой механизации, бригады дворников.

Для помощи водителям грузовиков организовано дежурство тягачей. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ и другим.

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