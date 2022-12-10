Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Уточняется, что синоптики прогнозируют снег, местами мокрый, гололед, а также снежный накат на дорогах.

"В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что в круглосуточном режиме дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы. Специалисты мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проведут механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой.

Для помощи водителям грузовиков организовано дежурство тягачей. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ и другим.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о мокром снеге, гололедице и снежных заносах в субботу, 10 декабря.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов и перестроений, а также не парковать свои автомобили рядом с деревьями.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что уже в субботу, 10 декабря, в столице усилятся снегопады.

В воскресенье, 11 декабря, в Москве ожидается от -2 до +3 градусов, из-за чего снегопады станут мокрыми. Высота сугробов увеличится до 13–15 сантиметров, поскольку выпадет порядка 10–15 миллиметров осадков.

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