Москвичам пообещали крепкие русские морозы в конце декабря и начале января

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В конце декабря и начале января в Москве и Подмосковье прогнозируются крепкие русские морозы с температурой ниже климатической нормы, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

"По предварительным прогнозам, последняя декада декабря и начало января в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины будут существенно холоднее нормы аж на 3–5 градусов. Москвичей ждут крепкие русские морозы", – сказал он.

Тем не менее, по словам синоптика, точные прогнозы на этот период будут представлены не ранее чем за пять суток до Нового года. Тишковец пояснил, что климатическая норма для конца декабря – начала января в столице составляет -4...-7 градусов днем и -10...-13 градусов ночью.

Также метеоролог дал прогноз погоды в Москве на ближайшие выходные, пообещав жителям региона рекордные осадки. По его словам, уже в субботу, 10 декабря, в столице усилятся снегопады – выпадет до 8–13 миллиметров осадков.

"Из-за этого высота снежного покрова подрастет с нынешних 5–6 до 10 сантиметров, а видимость ухудшится до 1–3 километров. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке", – пояснил Тишковец.

В воскресенье, 11 декабря, в Москве ожидается от -2 до +3 градусов, из-за чего снегопады станут мокрыми. Высота сугробов увеличится до 13–15 сантиметров, поскольку выпадет порядка 10–15 миллиметров осадков.

"Снег станет липким и идеальным строительным материалом для зимних фигур", – добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе с пятницы, 9 декабря, погода начнет меняться, а в субботу ожидаются заметные осадки.

Он пояснил, что на Европейскую Россию выходит хорошо выраженный глубокий циклон с низким давлением.



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