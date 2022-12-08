Синоптик спрогнозировал потепление в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предстоящие выходные дни, 10 и 11 декабря, в Москве ожидаются плюсовые температуры воздуха. Об этом замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT.

По его словам, 10 декабря в столице ожидается до -2…-4 градусов ночью и до -2…0 градусов днем. При этом в воскресенье, 11 декабря, дневные температуры достигнут 0…5 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до -2…-7 градусов.

Цыганков отметил, что в выходные дни будут осадки, а в субботу пойдет более сильный снег. При этом самые мощные осадки ожидаются в понедельник, 12 декабря.

Синоптик добавил, что над Москвой в течение двух недель была область повышенного давления, из-за чего и температуры опускались ниже нормы.

"Сейчас к нам подходит более теплый циклон. Будет облачно, сегодня и завтра небольшой снег. Ветер южный, до 10 метров в секунду", – отметил Цыганков.

Он добавил, что в пятницу, 9 декабря, в столице ожидается -1…-3 градуса днем и -2…-4 градуса ночью.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что к утру 9 декабря снежный покров в Москве может вырасти еще на 1–3 сантиметров. По его словам, за пару часов высота выросла на 1 сантиметр, а на западе столицы – на 2 сантиметра.



Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 8 декабря

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