Москвичам пообещали затяжной снегопад в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В выходные в Москве ожидается затяжной снегопад. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

"Первую порцию снега столица получит вечером в субботу, в воскресенье снегопад продолжится. За выходные высота снежного покрова в Москве увеличится на 5–10 сантиметров", – говорится в сообщении.

В понедельник, 12 декабря, в городе ожидается рекордное количество осадков. В дневное время суток в Москве прогнозируется мокрый снег с дождем.

По данным синоптиков, снег продолжит идти до середины следующей недели. За весь период осадков в столице может выпасть почти месячная норма.

12 декабря 1960 года суточный объем осадков побил рекорд и составил 12,6 миллиметра, сообщили синоптики.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что температура воздуха в Москве в выходные составит от 1 до 6 градусов мороза. Погода будет некомфортной для пребывания на свежем воздухе из-за прогнозируемого ветра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России ожидаются опасные морозы. По его словам, в Архангельской и Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе и Республике Коми до конца недели температура будет на 7–11 градусов ниже нормы – от 26 до 30 градусов мороза.



Москвичам показали закат в столице

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!