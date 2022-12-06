Синоптик рассказал о 50-градусных морозах в России

Фото: РИА Новости/Болот Бочкарев

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов перечислил города, где установились самые сильные морозы. Об этом сообщает News.ru.

Синоптик отметил, что российские населенные пункты заняли все позиции в рейтинге топ-10 самых холодных мест на планете.

"В данный момент столбик термометра в Оймяконе опустился до -56,5 градуса. Правда, и этого не хватило, чтобы стать самым холодным местом на планете. Им стал соседний Делянкир, где морозы достигли -57 градусов", – уточнил Шувалов.

Эксперт также добавил, что 6 декабря 50-градусные морозы пришли и в Магаданскую область.

Во вторник в столице и Московской области ожидаются переменная облачность, гололедица и до -11 градусов. По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных холодов и гололедицы. Сообщалось, что морозная погода с температурным фоном на 7–10 градусов ниже климатической нормы сохранится до вечера вторника.

Период предупреждения продлится до 21:00 6 декабря.

"Утро": 8 градусов мороза ожидается в столице 6 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!