Гололедица и до 11 градусов мороза ожидаются в столичном регионе во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 6 декабря, в столице и Московской области ожидаются переменная облачность, гололедица и до 11 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит 8–6 градусов мороза, по области – от -11 до -6 градусов. Ветер южный, 6–11 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов и гололедицы. В воскресенье была зафиксирована температура на 7–10 градусов ниже своей климатической нормы. МЧС рекомендует одеваться теплее, прикрывать рот и нос шарфом, чтобы не застудить дыхательные пути, и максимально сокращать время пребывания на улице.



"Утро": 8 градусов мороза ожидается в столице 6 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!