Оранжевый уровень опасности из-за морозов продлен в Москве до вечера вторника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень опасности из-за аномальных холодов и гололедицы. Морозная погода с температурным фоном на 7–10 градусов ниже климатической нормы сохранится до вечера вторника. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Очень низкая температура. Период предупреждения продлится до 21:00 6 декабря", – говорится в сообщении.

Также в столичном регионе до 21:00 8 декабря введен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов и гололедицы. В воскресенье была зафиксирована температура на 7–10 градусов ниже своей климатической нормы. МЧС рекомендует одеваться теплее, прикрывать рот и нос шарфом, чтобы не застудить дыхательные пути, и максимально сокращать время пребывания на улице.

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