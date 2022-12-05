14:42Общество
Оранжевый уровень опасности из-за морозов продлен в Москве до вечера вторника
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень опасности из-за аномальных холодов и гололедицы. Морозная погода с температурным фоном на 7–10 градусов ниже климатической нормы сохранится до вечера вторника. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"Очень низкая температура. Период предупреждения продлится до 21:00 6 декабря", – говорится в сообщении.
Также в столичном регионе до 21:00 8 декабря введен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Ранее в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов и гололедицы. В воскресенье была зафиксирована температура на 7–10 градусов ниже своей климатической нормы. МЧС рекомендует одеваться теплее, прикрывать рот и нос шарфом, чтобы не застудить дыхательные пути, и максимально сокращать время пребывания на улице.
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