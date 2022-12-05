Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В полночь 5 декабря атмосферное давление в Москве достигло 771,2 миллиметра ртутного столба, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Таким образом, подчеркнул синоптик, в столице с большим отрывом установлен новый рекорд за всю историю метеорологических наблюдений.

Вильфанд уточнил, что ранее рекорд принадлежал 2001 году, тогда атмосферное давление повысилось до 764,3 миллиметра ртутного столба. Нормой давления для столицы является 748 миллиметров ртутного столба.

"В полночь 5 декабря атмосферное давление превысило рекорд сразу на 7 миллиметров ртутного столба. <...> Таким образом, в Москве третий день подряд фиксируется рекордно высокое атмосферное давление", – приводит слова метеоролога ТАСС.

3 декабря Москва повторила рекорд атмосферного давления 1954 года. Как уточнял ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в этот день в 09:00 барометры на метеостанции ВДНХ показали 770,9 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что до 6 декабря в Москве будет аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы. В связи с этим гражданам рекомендовали тепло одеваться, прикрывать рот и нос шарфом, а также носить сухую и свободную обувь.



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