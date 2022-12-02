Климатолог рассказал, ждать ли сугробов к Новому году в Москве

В столичном регионе зима стартовала с крепких морозов, в связи с чем в Москве даже пришлось повысить температуру в системе отопления. Синоптики предупреждают, что на следующей неделе похолодает еще сильнее. Кроме того, ожидается скачок атмосферного давления. Рассказываем подробности, а также какой может быть погода к Новому году в столице.



"По-настоящему январская погода"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Московском регионе в первую зимнюю ночь столбики термометров опустились до -20 градусов. На фоне похолодания в столице была скорректирована в сторону увеличения температура в системе теплоснабжения. Вместе с тем в Гидрометцентре РФ сообщили, что на неделе с 5 декабря жителей региона ожидает еще большее похолодание.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра РФ Погода уже по-настоящему январская, но в понедельник и вторник морозы еще усилятся. Ночью уже даже в самой Москве прогнозируется -10...-15 градусов, а днем – от 6 до 11 градусов мороза, а это максимальные температуры.

Синоптики предупреждают, что жителей региона ожидает не только похолодание, но и скачок атмосферного давления. В частности, в столице 4 и 5 декабря может быть побит суточный рекорд, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"По нашим прогнозам, в воскресенье давление составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше рекорда этого дня, который установлен 4 декабря 1954 года и составляет 766,8 миллиметра ртутного столба. А в первый день новой недели барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба, что также выше рекорда, который для 5 декабря составляет 764,3 миллиметра ртутного столба и принадлежит 2001 году", – подчеркнул синоптик.





Михаил Леус ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Атмосфера будет сильнее, чем обычно, давить на москвичей, и только начиная со среды столбики барометров поползут вниз.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшее время в столице снегопады не ожидаются. "Когда у нас ослабеют морозы, тогда вернутся снегопады. О снегопаде, скорее всего, можно говорить только в начале второй декады декабря", – уточнила она.

Небольшой снег возможен лишь в среду, 7 декабря. Но снегопадом это назвать нельзя, поскольку осадки не будут существенными, заключила метеоролог.



Чего ждать к Новому году?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В декабре москвичей ожидает нордический характер погоды, прогнозирует ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Такой мощный старт нового климатического сезона предопределит нордический характер всего декабря – месяц окажется примерно на 3–3,5 градуса холоднее нормы, в Москве высока вероятность 20-градусных морозов.

В свою очередь, начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, какой может быть погода в столице на Новый год. По словам эксперта, не исключено, что температура в праздничные сутки опустится ниже -10 градусов.

"За последние 30 лет в Москве число дней с температурой ниже -10 градусов составляет где-то 30%. Последняя такая температура наблюдалась под Новый год в 2015 году. Прошло уже почти 7 лет, давно ее не было. Наверняка в этом году в столице надо ожидать температуру ниже -10 градусов 31 декабря", – объяснил Терешонок.

Кроме того, в Москве на Новый год снежный покров, как правило, достигает 17–18 сантиметров, однако в этот раз снега может оказаться значительно меньше, продолжает климатолог.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Если будет антициклональная погода, то снега может быть и немного. У нас последние несколько лет – это 2020, 2018 годы – высота снежного покрова в новогоднюю ночь была небольшой. 31 декабря 2017 и 1 января 2018 года вообще не было снега или мало снега. При антициклональной погоде если осадков будет мало, то и снега будет мало.

Ранее синоптики рассказали, что метеорологическая весна может прийти в столицу раньше, чем календарная. Это связано с тем, что тепло второй половины зимы, вероятно, распространится и на март.

