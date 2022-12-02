Климатолог рассказал, ждать ли сугробов к Новому году в Москве

В столичном регионе зима стартовала с крепких морозов, в связи с чем в Москве даже пришлось повысить температуру в системе отопления. Синоптики предупреждают, что на следующей неделе похолодает еще сильнее. Кроме того, ожидается скачок атмосферного давления. Рассказываем подробности, а также какой может быть погода к Новому году в столице.
"По-настоящему январская погода"
В Московском регионе в первую зимнюю ночь столбики термометров опустились до -20 градусов. На фоне похолодания в столице была скорректирована в сторону увеличения температура в системе теплоснабжения. Вместе с тем в Гидрометцентре РФ сообщили, что на неделе с 5 декабря жителей региона ожидает еще большее похолодание.
Синоптики предупреждают, что жителей региона ожидает не только похолодание, но и скачок атмосферного давления. В частности, в столице 4 и 5 декабря может быть побит суточный рекорд, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По нашим прогнозам, в воскресенье давление составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше рекорда этого дня, который установлен 4 декабря 1954 года и составляет 766,8 миллиметра ртутного столба. А в первый день новой недели барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба, что также выше рекорда, который для 5 декабря составляет 764,3 миллиметра ртутного столба и принадлежит 2001 году", – подчеркнул синоптик.
В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в ближайшее время в столице снегопады не ожидаются. "Когда у нас ослабеют морозы, тогда вернутся снегопады. О снегопаде, скорее всего, можно говорить только в начале второй декады декабря", – уточнила она.
Небольшой снег возможен лишь в среду, 7 декабря. Но снегопадом это назвать нельзя, поскольку осадки не будут существенными, заключила метеоролог.
Чего ждать к Новому году?
В декабре москвичей ожидает нордический характер погоды, прогнозирует ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В свою очередь, начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, какой может быть погода в столице на Новый год. По словам эксперта, не исключено, что температура в праздничные сутки опустится ниже -10 градусов.
"За последние 30 лет в Москве число дней с температурой ниже -10 градусов составляет где-то 30%. Последняя такая температура наблюдалась под Новый год в 2015 году. Прошло уже почти 7 лет, давно ее не было. Наверняка в этом году в столице надо ожидать температуру ниже -10 градусов 31 декабря", – объяснил Терешонок.
Кроме того, в Москве на Новый год снежный покров, как правило, достигает 17–18 сантиметров, однако в этот раз снега может оказаться значительно меньше, продолжает климатолог.
Ранее синоптики рассказали, что метеорологическая весна может прийти в столицу раньше, чем календарная. Это связано с тем, что тепло второй половины зимы, вероятно, распространится и на март.